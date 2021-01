Serie A, grande Inter a San Siro: Juventus affondata e primo posto in classifica

Una grande Inter ha battuto a San Siro nel 175° derby d’Italia la Juventus col punteggio di 2-0. Prestazione pazzesca della squadra di Conte che sul piano della corsa ha annichilito la Juve molliccia e mai pericolosa. Il punteggio poteva essere più rotondo se Lautaro avesse inquadrato lo specchio della porta in almeno tre occasioni. Delude ancora a San Siro Cristiano Ronaldo che dopo il Milan fa male anche contro l’Inter. Le tante assenze hanno sicuramente reso più arduo il compito dell’undici di Pirlo ma non basta questo per giustificare la pessima prestazione dei campioni d’Italia contro l’Inter straripante che con questi tre punti raggiunge il Milan in vetta alla classifica con i rossoneri che però devono giocare domani contro il Cagliari. Per la prima volta Conte batte la Juve.

PRIMO TEMPO – Conte conferma l’ex Vidal dal 1′, con Ashley Young sulla sinistra e in avanti la coppia Lukaku-Lautaro. Pirlo recupera Chiesa e lo schiera titolare, con Ramsey dall’altro lato e in mezzo Bentancur e Rabiot. In difesa c’è Chiellini, in attacco CR7 e Morata. Al 7’ la prima conclusione verso la porta avversaria è dell’Inter con Brozovic su punizione il cui tiro finisce a lato di poco. Conte chiede subito ai suoi di pressare cercando di intercettare le linee di passaggio avversarie. All’11’ si accende Vidal che salta prima di Danilo e di testa su cross di Barella fa gol alla Juve.

Inter subito avanti. Partita che sembrava controllata in avvio dalla Juve ma l’Inter ha sfruttato una delle due occasioni del primo quarto d’ora. Al 24’Inter vicina al raddoppio! Doppia opportunità per i nerazzurri in ripartenza: prima Lukaku che rientra sul mancino e calcia sul palo lontano. Szczesny para e sulla ribattuta arriva la conclusione ravvicinata di Lautaro che spara alto. Tre minuti dopo la Juve si ripropone in avanti alla ricerca del pari: un paio di cross da ambo le parti, ma i passaggi non sono del tutto ben eseguiti e non impensieriscono la difesa di casa.Lautaro conclude fuori. Al minuto 37 Inter ancora vicinissima al gol: doppio contrasto in scivolata tra Chiellini e Lukaku, con il secondo che si trasforma in una sorta di passaggio verso il Toro: destro in caduta dell’argentino che non inquadra la porta. L’Inter sfonda sulla destra con maggiore impeto. Al 44’ si ripete l’azione nerazzurra sull’asse Hakimi-Vidal: tiro di prima intenzione del cileno dal limite ma palla che termina lontanissima dallo specchio. Il primo tempo dopo 2’ di recupero si chiude con il vantaggio nerazzurro. Meglio la squadra di Conte in questi primi 45 minuti contro una Juve a tratti deludente e quasi mai pericolosa.

SECONDO TEMPO – La Juve parte aggressiva ma non trova la porta ma mostra crepe a sinistra. Un buco dove l’Inter si infila e trova il raddoppio. Al 53’ lancio perfetto di Bastoni che coglie totalmente impreparata Chiellini e Frabotta, Barella, migliore in campo, controlla di destro e resta freddo davanti a Szczesny con una conclusione che si infila quasi all’incrocio.

Dopo il gol di Barella Pirlo cambia: escono Frabotta, Ramsey e Rabiot, tre fra i peggiori della Juve. I bianconeri perdono le distanze e l’Inter esce sempre bene. Prestazione della Juve che è continuata a essere al di sotto di una partita di questo livello. L’unica scusante le tante assenze ma anche Cristiano Ronaldo è rimasto fuori dal gioco. Al 71′ Lautaro si divora un altro gol.L’argentino punta Chiellini e cerca il destro a giro. Palla fuori. La Juventus nel finale alza il ritmo e prova il tutto per tutto ma l’Inter fa girare la palla bene in fase di possesso e sfianca i bianconeri. Tutti gli undici giocatori nerazzurri si muovono bene senza mostrare stanchezza. Prima vera parata di Handanovic al minuto 87′ su conclusione di Chiesa. Finale di gara che non ha regalato altre emozioni. Inter vince con merito ma oggi è mancata la Juventus.

BARELLA migliore in campo