Serie A, Gravina non ha dubbi: “Tra due anni si torna a 18 squadre”

Il progetto tanto atteso potrà vedere la luce

Finalmente si parla di riforme dei campionati in Serie A. La pandemia ha scongelato un progetto che era da tempo nel cassetto e che adesso non è più rinviabile visto che il calcio vive una grande crisi post Covid. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato in conferenza stampa le possibili novità: «C’è un’idea e un progetto al quale ho lavorato e che sottoporrò a tutte le componenti, se questo si verificherà, già a partire dal 2023/24 avremo una Serie A a 18. Mi interessa una riforma del sistema calcio italiano, molto più ampia della serie A. Anche se il campionato a 18 squadre sta diventando un tema comune anche per altre federazioni, così come i playoff e playout. Significa che siamo stati precursori dei tempi. Già da venerdì potrebbe essere il primo passo per discutere di questa riforma», ha concluso Gravina al termine del suo intervento, sottolineando come il tema abbia preso piede anche in altre realtà », ha aggiunto ancora il presidente federale.