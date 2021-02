Serie A, il Parma si fa rimontare ancora: con lo Spezia finisce 2-2

Il Parma si fa rimontare ancora, al Picco lo Spezia di Italiano riprende i ducali sul 2-2 dopo lo 0-2 iniziale confezionato da Karamoh ed Hernani. Nel secondo tempo una doppietta di Gyasi regala il pareggio a mister Italiano. Bel primo tempo degli ospiti che con il doppio vantaggio mandano in confusione la squadra di Italiano, nella ripresa però lo Spezia reagisce con due reti da attaccante vero di Gyasi. Il Parma resta in zona calda e si fa rimontare da 2-0 a 2-2 proprio come accaduto settimana scorsa contro l’Udinese.

MARCATORI: 17′ Karamoh, 25′ Hernani (P); 52′ e 72′ Gyasi (S)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni (70′ Nzola); Maggiore, Ricci (46′ Leo Sena), Estevez (46′ Acampora); Gyasi, Agudelo (89′ Dell’Orco), Saponara (27′ Verde). All. Italiano

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (79′ Valenti), Kurtic; Karamoh (63′ Grassi), Brunetta* (56′ Busi), Mihaila (79′ Man). All. D’Aversa

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio

NOTE: AMMONITI: Brunetta, Hernani, Kurtic, Gagliolo (P); Ricci, Nzola, Acampora (S)