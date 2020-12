Serie A, Hernandez salva il Milan nel recupero: il Parma strappa il pari a San Siro

Il Parma blocca il Milan a San Siro. Il posticipo termina 2-2 condito da mille emozioni. I ducali vanno avanti 2-0 con le reti di Hernani e Kurtic ma Hernandez prima la riapre e poi pareggia in pieno recupero.

LA PARTITA

Il Parma, nelle battute iniziali del match, mette in mostra i progressi sul piano del gioco già visti nelle ultime gare. Al 12′ la squadra di Liverani trova il vantaggio con Hernani in quella che si rivelerà l’unica occasione del primo tempo dei ducali. Il Milan colleziona occasioni e legni in una gara che ha sempre più i risvolti di un match stregato. Nella ripresa la squadra ospite colpisce alla seconda occasione con un gran inserimento di Kurtic al 56′. La squadra di Pioli non si abbatte, reagisce, e dopo un giro di lancette riapre la gara grazie ad un’incornata perfetta di Hernandez. Lo stesso terzino francese trova la seconda rete personale nel recupero che vale il pareggio.

MILAN-PARMA 2-2

13′ Hernani (P), 56′ Kurtic (P), 58′ e 91′ Hernandez (M)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia (5′ Kalulu), Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer (75′ Tonali), Kessié; Castillejo (45′ Rafael Leao), Brahim Díaz (45′ Hauge), Çalhanoğlu; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Musacchio, Duarte, Dalot, Krunić, D. Maldini. All.: Pioli.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtić (74′ Sohm); Karamoh (66′ Cyprien), Gervinho; Cornelius (66′ Inglese). A disposizione: Colombi, Busi, Giu. Pezzella, Valenti, Balogh, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Camara, Brunetta. All.: Liverani.

AMMONITO: 34′ Theo Hernandez, 40′ Icoponi, 76′ Inglese, 80′ Calabria, 83′ Kalulu

ARBITRO: Fourneau