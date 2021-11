Altra sosta per le Nazionali e dunque tempo di bilanci. Opta ha voluto fare alcune verifiche sui calciatori che in queste prime 12 giornate di Serie A si sono rivelati essere "i più cattivi", almeno in termini di numero di falli commessi. La sorprendente graduatoria rivela come sono in due ad essersi guadagnati lo scettro in questa prima parte di campionato.