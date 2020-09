Serie A, i risultati delle amichevoli. Gol a grappoli di Atalanta, Fiorentina e Milan

Si sono disputate questo pomeriggio alcune gare amichevoli che hanno visto in campo squadre di Serie A. Questi i risultati:

Poker Atalanta alla Pro Sesto

Giornata intensa al Centro Bortolotti per i nerazzurri che, dopo la seduta del mattino, nel pomeriggio hanno disputato una partita d’allenamento con la Pro Sesto a porte chiuse finita 4-1 per la Dea (qui i gol). I giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali hanno fatto un lavoro specifico, mentre Miranchuk e Pessina hanno seguito un programma personalizzato. La preparazione riprenderà dopo un giorno di riposo lunedì 14 settembre con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse.

Fiorentina ne fa cinque alla Reggiana

La Fiorentina supera per 5-1 la Reggiana in una partita amichevole in vista della ripresa del campionato. Nel primo tempo viola in gol con una doppietta di Ribery, con i gol di Chiesa e Kouame. Nella ripresa, arriva la manita ancora con Kouame mentre nel finale arriva il gol della bandiera degli ospiti con Zamparo dopo un rigore parato. Nelle file della Fiorentina si sono infortunati Biraghi e Pezzella, entrambi saranno da valutare in vista dell’esordio in campionato con il Torino.

Bologna senza reti

Il Bologna ha pareggiato per 0-0 con la Virtus Entella in una partita amichevole disputata al centro tecnico di Casteldebole. I rossoblù erano scesi in campo di fatto con questo 11: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow

Pari scoppiettante tra Cagliari e Roma

Pareggio per il Cagliari contro la Roma alla Sardegna Arena nel collaudo ad una settimana dall’inizio del campionato. 2-2, con i gol di Rog e Walukiezicz nei primi 45′ e Under e Mkhitaryan nella ripresa. Una prova confortante, quella dei rossoblù: al secondo test a tutto campo dopo quello contro l’Olbia di Aritzo, la squadra ha dimostrato una discreta condizione atletica e si è fatta apprezzare sul piano del gioco, soprattutto nel primo tempo, più attendibile per misurare lo stato di forma generale. Buona la manovra d’assieme, specie quando i rossoblù sono riusciti a trovare la profondità: spettacolare il primo gol, firmato da Rog dopo una grande iniziativa corale. Poco giudicabile invece la ripresa, è affiorata la stanchezza e il gran numero di sostituzioni effettuate ha spezzato parecchio il ritmo.

Milan tris al Brescia

Ultima amichevole estiva per il Milan prima dell’inizio ufficiale della stagione, con il preliminare di Europa League in programma fra 5 giorni contro lo Shamrock Rovers . Nel derby lombardo col Brescia, i rossoneri si impongono per 3-1: decidono i gol di Kessié al 40′, di Colombo al 49′ e di Castillejo al 61′. Inutile la rete al 75′ di Ghezzi, che accorcia solo le distanze.

WANDA NARA È BOLLENTE