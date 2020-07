Serie A, idea nuovo protocollo per riapertura parziale degli stadi ai tifosi

La Serie A sta portando a termine la stagione. Siamo arrivato ormai a metà luglio e con la ripresa del campionato, manca ancora un fattore per ristabilire, almeno in parte, la normalità dopo l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus: i tifosi agli stadi. Ecco perché, secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, l’idea della Federcalcio è quella di un nuovo protocollo che consenta l’ingresso dei tifosi negli impianti.

Serie A: nuovo protocollo per riapertura parziale stadi a tifosi

Obiettivo riportare i tifosi allo stadio per questo finale di stagione. Il modo? Un nuovo protocollo. L’idea dei vertici del calcio è quella di riaprire gli stadi al pubblico. Almeno parzialmente. La Lega sta provando a comporre un nuovo piano per consentire di riavere qualche fan a sostenere la squadre. Il materiale, poi, dovrà essere inviato alla Federazione, dove il presidente Gravina, già informato della situazione, dovrà poi mandare il tutto al Governo. Duecento pagine di lavoro che prevedono, ovviamente, la tutela della salute delle persone ma anche quella di rianimare uno spettacolo che, senza supporters non è certo la stessa cosa. Ci saranno varianti di regione in regione: ad ogni impianto sarà dedicata una specifica relazione tenendo presenti spazi e peculiarità della struttura. L’idea è comunque quella di arrivare alla parziale riapertura degli stadi, concedendone l’occupazione per un terzo o, in qualche caso, anche in una percentuale maggiore. Tutto dipenderà dalla curva del contagio. La speranza è di riuscire a portare i tifosi allo stadio prima del 2 agosto, data nella quale si giocherà l’ultima giornata di campionato.

QUI L’INCIDENTE PICCANTE ALLA FIDANZATA DEL CALCIATORE