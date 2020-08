Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00 visto che il 19 si parte con la prima giornata a meno di un possibile rinvio di 7 giorni. Le giornate che comporranno la prossima stagione, saranno svelate in diretta streaming, sul sito web, sugli account social e sul canale YouTube della Lega Serie A. Niente copertura televisiva, con tanto di ospiti in studio, come negli anni precedenti.