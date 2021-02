Serie A, il Cagliari non punge e Bremer regala tre punti d’oro al Torino

Il Torino vince la sfida salvezza con il Cagliari grazie a un gol di Bremer di testa a 15′ dalla fine. E’ il terzo squillo in trasferta dei granata che in precedenza avevano violato i campi del Genoa e del Parma. Il Cagliari ha avuto maggiore supremazia territoriale alla Sardegna Arena ma come al solito non riesce a concretizzare e il Torino con l’inzuccata di Bremer al quarto centro stagionale ha portato a casa punti d’oro per la salvezza.

Tabellino