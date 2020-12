Serie A, il Crotone raccoglie un punto d’oro sul campo dell’Udinese

Il Crotone ferma sul pari l’Udinese nel primo dei due match di oggi del turno infrasettimanale di Serie A . Primi tentativi di Bonifazi e Simy, gol annullato a Pussetto per fuorigioco. Pericolosi Messias e Nestorovski. De Paul supera il problema al ginocchio destro e resta in campo nella ripresa. Ci prova Arslan, spreca Molina. Altro gol negato a Pussetto. Nulla da fare e Crotone che strappa un punto importante fermando i friulani che sono sembrati meno brillanti nella ripresa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; N. Molina (80′ Stryger Larsen), De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski (65′ Deulofeu). All. Gotti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, Messias (82′ Dragus), Petriccione (82′ Zanellato), S. Molina, Reca; Riviere (55′ Eduardo Henrique), Simy. All. Stroppa

Ammoniti: Samir (U), Messias (C), Petriccione (C), Eduardo Henrique (C), Dragus (C)