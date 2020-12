Serie A, il derby degli Inzaghi finisce 1-1. La sblocca Immobile poi il Benevento pareggia con Schiattarella

Nella prima sfida tra fratelli Inzaghi allenatori di Benevento e Lazio è uscito fuori un pareggio salomonico. E’ stato un 1-1 combattuto con le due squadre che sono andate vicine alla vittoria ripetutamente. A passare in vantaggio nel primo tempo è stata la compagine capitolina di Simone Inzaghi che con Immobile ha spedito al 25′ il pallone alle spalle di Montipò. Proprio all’ultimo minuto del primo tempo arriva il pareggio del Benevento con Schiattarella che di sinistro, al volo, batte Reina e fa felice il tecnico Pippo Inzaghi. Nella ripresa match in bilico fino alla fine con i padroni di casa campani vicini al gol con Improta. Espulso Schiattarella per fallo su Immobile nei minuti di recupero. Bene il Benevento al cospetto di una Lazio che ha più qualità.

Tabellino

BENEVENTO-LAZIO 1-1

Marcatori: 25′ Immobile (L), 45′ Schiattarella (B)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia (46′ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (81′ Dabo), Schiattarella, Ionita; Insigne (61′ Improta), Caprari (81′ Di Serio); Lapadula (71′ Iago Falque). All. F. Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (59′ Patric), Hoedt, Radu (80′ Pereira); Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante (80′ Cataldi), Luis Alberto (80′ Caicedo), Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Lapadula, Tuia, Luiz Felipe, Patric

Espulso: Schiattarella