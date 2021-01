Serie A, il Genoa frena l’Atalanta al Gewiss Stadium

Sorpresa a Bergamo con l’Atalanta fermata in casa dal Genoa che ha imposto il pareggio per 0-0. Bel primo tempo al Gewiss Stadium con le due squadre a darsi battaglia. Le occasioni migliori per il Genoa con Pjaca e Shomurodov. Gollini super nell’intercettare una conclusione dell’uzbeko da pochi passi. La risposta dell’Atalanta affidata a un paio di conclusioni di Ilicic ma i nerazzurri hanno avuto difficoltà a centrare lo specchio. Ripresa più a tinte nerazzurre. Finale di partita molto caotico e assedio della Dea che non ha prodotto nulla di positivo. Il pareggio fa più felice la squadra di Ballardini che fa un passo avanti in chiave salvezza.