Serie A, il Genoa supera il Bologna: Zajc e Destro firmano il successo per 2-0

Successo interno del Genoa che nel match di Serie A della 17.ma giornata ha battuto il Bologna con il risultato di 2-0. Felsinei con tante assenze ma il Grifone è in netta ripresa grazie alla cura Ballardini. In campo squadra aggressiva sin dai primi minuti. Primi tentativi di Destro e Criscito, loro come Vignato. Il Bologna domina nel possesso ma è poco concreto in attacco. Vola Perin che nega il vantaggio a Orsolini. Gol sbagliato e gol subito una regola ferrea del calcio: non sbaglia Zajc prima dell’intervallo e porta in vantaggio il Genoa. Nella ripresa pericoloso Bani di testa, ma raddoppia Destro sull’errore di Schouten al 55′. Poi tentativi per raddrizzare il risultato del Bologna che però non è riuscito a perforare Perin.

TABELLINO

GENOA-BOLOGNA 2-0

MARCATORI: 4′ Zajc, 55′ Destro



GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami (46′ Eyango; 74′ Lerager), Badelj, Zajc, Criscito (46′ Ghiglione); Destro (86′ Melegoni), Shomurodov (81′ Pjaca). All. Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz (82′ Poli), Hickey (60′ Dijks); Schouten (60′ Barrow), Dominguez; Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Vignato; Palacio (82′ Rabbi). All. Mihajlovic