Serie A, il Giudice Sportivo ha deciso: le 4 gare non giocate sono “Sub iudice”

Il Giudice Sportivo non darà il 3-0 a tavolino per le sfide non giocate nella 20^ giornata

Redazione ITASportPress

Non ci sarà alcuna sconfitta a tavolino per le partite della 20^ giornata di campionato di Serie A che non si sono disputate nel giorno dell'Epifania. Il Giudice Sportivo ha deciso che le gare sono "Sub iudice".

Si resta dunque in attesa di provvedimenti. Il Giudice Sportivo si è pronunciato sull’ultimo turno di Serie A, la prima giornata di ritorno, ma di fatto ha solamente allungato i tempi della decisione. Infatti, nell’ufficializzare i risultati della giornata e stabilire le rispettive conseguenze di quanto accaduto, si legge “Sub iudice” accanto alle quattro gare che non si sono disputate per i blocchi delle varie ASL, ovvero Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Quindi, non ci sarà nessun 3-0 a tavolino neppure per la partita della capolista Inter nonostante la distinta presentata dal Bologna e le precedenti indiscrezioni che avevano fatto pensare a tale possibile soluzione.

Per quanto riguarda nello specifico la partita tra Udinese-Salernitana, un appunto. Decisione finale rimandata al 18 gennaio.