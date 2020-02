Sconfitta al San Paolo per il Napoli, superato per 3-2 dal Lecce. Vince per 1-0 il Genoa contro il Cagliari, mentre Brescia-Udinese termina 1-1. Questo l’esito delle gare di questa domenica pomeriggio di Serie A. Nel lunch match, il Sassuolo aveva espugnato per 2-1 il campo della Spal.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Spal-Sassuolo 1-2

Brescia-Udinese 1-1

Genoa-Cagliari 1-0

Napoli-Lecce 2-3