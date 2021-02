Serie A, il Milan passa all’Olimpico contro la Roma e resta in scia Inter

Nel posticipo di Serie A successo del Milan all’Olimpico contro la Roma per 2-1. Partita vibrante con tante occasioni per le due squadre ma che alla fine ha visto il successo dei rossoneri che tornano a -4 dalla capolista Inter. Kessiè su rigore contestato e deciso dopo il consulto del Var ha aperto l’incontro. Il pari della Roma realizzato da Veretout nella ripresa ma poi la squadra di Pioli si riporta avanti con Rebic con un bel diagonale. La Roma seppur costruendo occasioni importanti non è riuscita a pareggiare.