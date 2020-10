Serie A, il Milan torna a vincere il Derby grazie ad un super Ibrahimovic: Inter al tappeto

Il Milan torna a vincere il Derby e resta a punteggio pieno grazie ad un monumentale Ibrahimovic, protagonista con una grande doppietta. Inutile la rete di Lukaku, il Milan vince 2-1.

LA PARTITA

Il Milan fa suo il derby senza pubblico battendo l’Inter 2-1. Hanno deciso il match Ibrahimovic al 13′ che ha ribadito in rete sulla respinta del calcio di rigore che Handanovic gli aveva parato. Penalty provocato da Kolarov per un fallo sul centravanti svedese. Tre minuti più tardi Zlatan raddoppia su assist di Leao approfittando di una errata lettura della difesa nerazzurra. Alla mezz’ora accorcia Lukaku. Ad inizio ripresa dubbi per una mancata seconda ammonizione a Kessie. Forcing finale dei nerazzurri che sprecano una grande palla gol con Hakimi e poi recriminano per un rigore prima assegnato per fallo su Lukaku e successivamente tolto. Altra grande occasione finale per l’Inter ancora con Lukaku, con pallone a lato di un niente. Il Milan festeggia e resta a punteggio pieno.