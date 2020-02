Serie A, il Napoli espugna Brescia in rimonta: 1-2

Blitz del Napoli nel primo anticipo della 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri, in rimonta, hanno espugnato per 2-1 il Rigamonti di Brescia. Un successo che permette ai partenopei di portarsi a quota 36 punti in classifica, mentre le rondinelle rimangono ferme a 16.

LA GARA – A sbloccare il punteggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è il Brescia, in rete con Chancellor al 26′. Nella ripresa, però, è veemente la reazione del Napoli, che nel giro di pochi minuti ribalta il risultato: prima va a segno Insigne dal dischetto al 49′, poi ci pensa Fabian Ruiz, cinque minuti più tardi, a completare la rimonta.