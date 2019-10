Serie A, il Napoli torna alla vittoria: Verona ko 2-0

Il Napoli torna alla vittoria. Gli azzurri, reduci dal pareggio di Torino, hanno battuto per 2-0 il Verona nell’anticipo delle 18 dell’ottava giornata di Serie A, portandosi così a quota 16 in classifica. Gli scaligeri rimangono invece fermi a 9.

LA GARA – Nel primo tempo sono i veneti a fare meglio, rendendosi più volte pericolosi ma trovando sulla loro strada un Meret in ottima forma. Al 24′ la formazione di Juric vede anche annullarsi una rete di Stepinski per fuorigioco, prima che gli azzurri passino in vantaggio con un tocco ravvicinato di Milik al 37′. Nella ripresa ci pensa ancora l’attaccante polacco a chiudere definitavamente i conti al 67′, regalando alla formazione di Carlo Ancelotti una preziosissima vittoria.