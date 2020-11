Serie A, il solito Ronaldo trascina la Juve: Cagliari steso allo Stadium

La Juventus non stecca ulteriormente dopo il pareggio con la Lazio, allo Stadium la squadra di Pirlo batte 2-0 il Cagliari di Eusebio Di Francesco grazie ad un gran CR7, autore di una doppietta.

LA PARTITA

I bianconeri hanno terminato i bonus e il Cagliari rappresenta un esame da non fallire. La Juve fa capire da subito le sue intenzioni, schiacciando fin dai minuti iniziali la squadra di Di Francesco nella propria metà campo, con trame di gioco veloci ed efficaci. A portare in vantaggio la banda Pirlo è Bernardeschi, peccato che la terna arbitrale non sia d’accordo per un fuorigioco di partenza del numero 33 bianconero. Per sbloccare la gara però c’è sempre bisogno di Cristiano Ronaldo, che nel giro di 4 minuti, tra il 38′ e il 42′ decide di prendersi la scena e indirizza la gara nei giusti binari. Nel secondo tempo il Cagliari cambia approccio e costringe la Juventus ad abbassarsi e ripartire, ma senza creare grandi pericoli dalle parti di Buffon. Al 68′, sullo sviluppo di un corner, Klavan riapre la partita ma la rete viene annullata per fuorigioco precedente di Rog.