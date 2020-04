Serie A in campo fino a settembre? Gravina: “Ci stiamo pensando”

Continua a evolversi il futuro della Serie A. La stagione in corso potrebbe non essere cancellata, come si era ipotizzato in un primo momento. Tuttavia ancora non è chiaro quando sarà possibile riprendere a giocare in totale sicurezza. Inizialmente si era parlato di un nuovo start a giugno, ma ora la situazione sembra più complicata. Uno scenario disegnato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni della “Domenica Sportiva”: “Serie A fino a settembre-ottobre? È un’ipotesi. È una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20 ma anche la stagione 20-21 non potendo partire con certezze di riferimenti perché, con la valanga di contenziosi ai quali saremmo sottoposti da tutti i soggetti che si potrebbero ritenere lesi nei loro diritti e nei loro interessi si correrebbe davvero il rischio di fare un campionato solo nelle aule dei tribunali”.

RICHIESTA – Gravina ribadisce la gravità della situazione e lancia un appello: “L’unico modo serio di gestire un’emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno. Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione. Una data ipotizzata per ripartire è quella del 17 maggio ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che è una ipotesi. Confido molto nelle autorità scientifiche del nostro paese e nelle autorità di governo del nostro paese e ci dobbiamo rimettere alle loro decisioni. Prendere autonomamente delle scelte negative di sospensione o annullamento delle competizioni sportive esporrebbe il nostro mondo a delle responsabilità da un lato sportive e dall’altro contrattuali verso le quali noi non avremmo nessuna possibilità di difesa con una decisione negativa in questo momento”.