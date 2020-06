Serie A, in caso di nuovo stop ‘vince’ l’algoritmo e lo scudetto non verrà assegnato

Sono giorni decisivi per la ripartenza della Serie A. Dopo aver ufficializzato le date e il calendario della ripresa delle sfide, il dubbio sorge in caso di nuova positività tra i calciatori e, dunque, in caso di stop del campionato che, in ogni caso, dovrà essere concluso. Le ipotesi definite piano B e piano C che vedono tra le altre cose la possibilità dei playoff saranno valutate nella prossima riunione di Lega ma pare che si vada verso la decisione di approvare il cosidetto algoritmo.

Serie A, l’algoritmo che non assegna lo scudetto

Se ne parla tanto ma ancora non è chiaro come questo meccanismo matematico funzioni. Gravina proverà a spiegare nel dettaglio ai diretti interessati ma una cosa è certa: con l’algoritmo, il titolo di campione d’Italia non verrà assegnato. Se si cristallizzerà la classifica, ci saranno promozioni e retrocessioni, e anche i piazzamenti europei, ma non appunto l’assegnazione dello scudetto. Inoltre, l’algoritmo entrerebbe in gioco solo dopo che si saranno disputate almeno due giornate dopo la ripresa e soprattutto soltanto in caso di nuovo stop con un diverso numero di partite disputate tra le varie squadre. Nel caso ci si fermi a parità di partite, infatti, basterebbe prendere la classifica così com’è. In ogni caso, l’algoritmo non potrà sconvolgere le classifiche: se ci si ferma a parità di partite, chi è davanti non può in alcun modo essere superato da chi è dietro. Nell’attesa di comprendere meglio il meccanismo, l’augurio è che la stagione possa concludersi senza ulteriori complicazioni.