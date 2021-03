Serie A, in contemporanea il 7 aprile Inter-Sassuolo e Juve-Napoli

Un giorno di grande calcio sarà il prossimo 7 aprile visto che si giocherà per lo scudetto e per la Champions League. La Lega Serie A ha ufficializzato che Inter-Sassuolo, originariamente prevista per sabato 20 marzo alle 20.45 e invece rinviata per decisione dell’Asl di Milano dopo i casi di positività al Covid in casa nerazzurra, e Juventus-Napoli match non disputato sempre per il coronavirus lo scorso mese di ottobre, si disputeranno in contemporanea il 7 aprile alle 18.45. I recuperi della Serie A non si disputano al tradizionale orario serale perché il 7 aprile, alle 20.45, sono in programma anche due quarti di finale di Champions: Bayern-Psg e Porto-Chelsea. I vigenti accordi fra Uefa e Leghe nazionali non consentono di disputare partite di competizioni nazionali in contemporanea con gare di competizioni Uefa per club. Non è stata ancora ufficializzata la data di Lazio-Torino, gara che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 2 marzo ma che non si è giocata a seguito della quarantena imposta al Torino dall’Asl locale. La Lega Serie A aveva deciso di non rinviare la gara, mentre il giudice sportivo non ha assegnato il 3-0 a tavolino alla Lazio che per questo motivo ha deciso di fare ricorso. Lunedì 29 alle ore 12:30 si terrà la riunione della Corte Sportiva d’Appello per discutere della questione.