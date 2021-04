Serie A in guerra con Agnelli: i presidenti vogliono chiedere i danni

I presidenti di Serie A pronti a rifarsi sul patron della Juventus che rappresentava tutti nelle trattative con Cvc-Fsi-Advent per i fondi, sfumati, pari a 1,7 miliardi.

L'ipotesi Superlega è stata accantonata, per il momento. Ma quanto accaduto potrebbe presto vedere delle conseguenze. Ne ha parlato il numero uno della Uefa Ceferin e ne stanno discutendo anche in Italia i presidenti della Serie A.

Come si apprende dal Corriere della Sera, infatti, se la Uefa ha fatto trapelare un messaggio distensivo, la Lega Serie A non è sulla stessa lunghezza d'onda e potrebbero esserci provvedimenti nei confronti delle big che avevano dato il consenso alla nuova competizione: Juventus, Inter e Milan considerati, a questo punto, i traditori per quanto riguarda l'ingresso dei fondi di private equity, operazione che avrebbe portato 1,7 miliardi alle casse delle società della nostra Serie A.