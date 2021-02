Serie A, incredibile Genoa: al 94′ trova il pareggio con il Verona che spreca di tutto

Il Genoa ha pareggiato in pieno recupero contro un buon Verona al Ferraris. Il 2-2 maturato, con due volte gli scaligeri in vantaggio ma poi ripresi al 94′ dai liguri con il gol firmato da Badelj mentre si trovavano in 10 uomini per cambi esauriti dopo infortunio a Pellegrini, evidenzia lo spettacolare incontro. Ma questo Genoa inesauribile di Ballardini ha fatto l’impresa contro l’undici di Juric che meritava i tre punti per le tante occasioni costruite e fallite da Lasagna, In avvio la sblocca Ilic su assist di Barak, clamoroso il raddoppio divorato da Lasagna. Pericoloso Zajc due volte. Pareggia il neoentrato Shomurodov, palo di Lasagna. A segno capitan Faraoni. Genoa sfortunato: Pellegrini va ko, ma i cambi sono esauriti. Ma al 94′ un gol di Badelj chiude l’incontro sul 2-2.