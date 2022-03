Serie A, indice di liquidità: tre club a rischio iscrizione

Novità in vista per i club del massimo campionato italiano

In tale ottica, come riportato da La Repubblica, almeno tre club oggi farebbero fatica a iscriversi al prossimo torneo di calcio se le regole dovessero cambiare con la riforma. Si parla della Lazio, fuori per 28 milioni di euro; del Genoa, fuori per 32 milioni di euro; della Sampdoria. In realtà, però, sarebbero ben sei i club a rischio.