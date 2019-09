Serie A: Inter di misura sulla Lazio, cade il Napoli. Tutti i risultati della 5a giornata

Pochi gol e tante emozioni nella quinta giornata di Serie A. La classifica viene ridisegnata sulla base di risultati talvolta sorprendenti. Cade in casa il Napoli, beffato per 1-0 da un Cagliari cinico. Non smette di vincere l’Inter che batte la Lazio con lo stesso punteggio grazie alla rete di D’Ambrosio. La Fiorentina si sblocca e vince la prima partita della stagione con un 2-1 sulla Sampdoria. Vittoria preziosa per il Lecce che supera 3-1 a domicilio la Spal. Pari senza gol in Genoa-Bologna, mentre il Parma passa sul Sassuolo in extremis per 1-0.

INTER-LAZIO – Nel primo tempo è la Lazio a creare le occasioni migliori con numerose ripartenze. Correa impegna severamente Handanovic in due occasioni: eccezionale il portiere nerazzurro. Il gol, però, lo segna l’Inter con un’incornata perfetta di D’Ambrosio. I nerazzurri provano a chiudere il match nella ripresa, ma si scontrano con un prodigioso Strakosha.

NAPOLI-CAGLIARI – Il Napoli cerca i tre punti, ma deve fare i conti con un Cagliari ben messo in campo. Nel primo tempo prevale l’equilibrio e non si registrano grandi occasioni. Nella ripresa dominano gli uomini di Ancelotti che trovano un Olsen monumentale su Manolas e Koulibaly, mentre Mertens colpisce due pali. Gol sbagliato e gol subito: la legge non scritta più famosa premia il Cagliari che va in vantaggio con il colpo di testa di Castro nel finale.

FIORENTINA-SAMPDORIA – Dopo la beffa di Bergamo, la Fiorentina cerca i tre punti. Missione compiuta grazie a Pezzella che al 31′ colpisce di testa su corner e batte Audero. La Sampdoria accusa il colpo dopo un buon inizio e nella ripresa subisce anche il raddoppio ad opera di Chiesa. Nel finale i doriani accorciano le distanze con Bonazzoli.

GENOA-BOLOGNA – Gara equilibrata a Marassi. Genoa e Bologna si studiano, ma faticano a pungere. L’occasione più nitida capita ai felsinei con Soriano che viene atterrato in area da Schone. Rigore calciato da Sansone: il cucchiaio si stampa sulla traversa.

PARMA-SASSUOLO – Il Parma sfiora ripetutamente il vantaggio con Gervinho che vede annullati due suoi gol. Nella ripresa, i gialloblu avrebbero l’occasione per andare in vantaggio con un calcio di rigore, ma Consigli ipnotizza Inglese dal dischetto. Nel finale il Parma vince con un autogol di Bourabia.

LECCE-SPAL – Botta e risposta nel primo tempo tra Lecce e Spal. I salentini trovano subito il vantaggio con Mancosu, ma vengono immediatamente ripresi da Di Francesco. Nella ripresa è monologo giallorosso: Calderoni trova il nuovo vantaggio con una deviazione e Mancosu blinda il successo con un calcio di rigore perfetto.