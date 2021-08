Serie A: Inter, Juventus e Atalanta potrebbero essere senza big a settembre. Il motivo

Possibili problemi per alcune big del campionato

La Conmebol rischia di diventare un vero nemico per le squadre di Serie A. Il motivo è da ricercare nell'autorizzazione da parte della Fifa nel procedere al recupero delle sfide di qualificazione al Mondiale saltate per il Covid la scorsa primavera. Gare che dovranno giocarsi tra settembre e ottobre. In tal senso Inter, Juventus e Atalanta rischiano di perdere alcuni dei loro big : l’ultima gara si giocherà nella notte tra il 9 e 10 settembre e i giocatori potranno rientrare in Italia tra sabato e domenica. L'intoppo è che il martedì seguente inizia la Champions League e le squadre in questione potranno chiedere l'anticipo, ma senza i sudamericani.

Per citare qualche giocatore in particolare, dando per scontata la loro convocazione, l'Inter perderebbe Lautaro Martinez. La Juventus addirittura Dybala, Alex Sandro e Cuadrado e l'Atalanta sarebbe senza Musso, Zapata e Muriel. Sicuramente non pedine di secondo piano, per giunta in un periodo decisamente complesso come le prime battute del campionato.