Serie A, ipotesi trasmissione in chiaro su Rai e Sky delle partite

Calcio senza tifosi per il Coronavirus ma forse potranno godersi lo spettacolo della Serie A in tv sul divano e in chiaro. La Rai ha appena manifestato alla Lega Calcio la propria disponibilità alla trasmissione in chiaro sul canale a più larga diffusione. Lo rende noto l’Ansa da una fonte qualificata dell’azienda di servizio pubblico. «Lo facciamo — spiega la fonte — a tutela dell’ interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali Rai sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana». In precedenza, anche Sky ha cominciato a valutare l’ipotesi di trasmettere Juventus-Inter in chiaro sul digitale terrestre, sul canale Tv8. Un’ipotesi subordinata a un eventuale accordo con la Lega calcio.