Serie A: Juventus e Atalanta travolgenti, solo pari per il Milan

La Juventus vince in scioltezza con il Cagliari (4-0) e, in attesa della gara dell’Inter contro il Napoli, si porta al comando della classifica in solitaria. Successo anche per l’Atalanta, che travolge il Parma 5-0, mentre il Milan, tra le cui file ha debuttato nella ripresa Zlatan Ibrahimovic, deve accontentarsi di un pareggio per 0-0 con la Sampdoria. Nella gara delle 12.30 1-1 tra Bologna e Fiorentina.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Bologna-Fiorentina 1-1

Atalanta-Parma 5-0

Juventus-Cagliari 4-0

Milan-Sampdoria 0-0