Facile vittoria per la Juventus, che ha superato per 3-1 l’Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alla rete di Bonucci. L’Atalanta cade a Bologna (2-1), mentre il Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con il Sassuolo. Nel lunch match pirotecnico 3-3 tra Verona e Torino.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Verona-Torino 3-3

Bologna-Atalanta 2-1

Juventus-Udinese 3-1

Milan-Sassuolo 0-0