Serie A: la 16a giornata premia Giacomo Raspadori

L’attaccante del Sassuolo è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index

Una doppietta, all’improvviso, come un bagliore, subentrando dalla panchina. Giacomo Raspadori, MVP secondo i dati Opta della 16ª giornata di Serie A, si è preso la scena al Picco di La Spezia e ha trascinato il Sassuolo alla seconda rimonta in pochi giorni, dopo quella incredibile con il Napoli nel turno infrasettimanale. I neroverdi erano sotto di due reti contro lo Spezia di Thiago Motta e così Dionisi, ad inizio secondo tempo, ha deciso di lanciare nella mischia il classe 2000, che era a digiuno in campionato addirittura da agosto (precedente gol al Bentegodi contro il Verona, il primo segnato dal Sassuolo in questa Serie A). Qualche critica, qualche perplessità sulla sua concretezza sottoporta, alcuni mormorii sulla sua vena realizzativa, ai quali Raspadori ha risposto sul campo. Una rivincita attesa e meritata, per un ragazzo ormai stabile nel gruppo della Nazionale maggiore di Roberto Mancini, che per esigenze tattiche in questa prima parte di stagione si era sacrificato anche in un ruolo non propriamente suo (l’esterno d’attacco).