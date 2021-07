Serie A, la classifica degli sponsor di maglia

Ai vertici della classifica del valore dei main sponsor in Italia si trova sempre la Juventus

Con il ritorno degli spettatori allo stadio tornano anche gli sponsor e crescono i ricavi per le società di calcio. Le maglie delle squadre di Serie A rappresentano il mezzo più importante per i main sponsor di veicolare il proprio marchio. La Roma di Mourinho oggi ha annunciato ufficialmente l’accordo, con il brand che sostituirà sulla divisa Qatar Airways. La società giallorossa, come riporta il sito specializzato calcioefinanza.it , ha reso noto, inoltre, anche le cifre dell’accordo, che varrà 35 milioni di euro complessivi per il prossimo triennio, pari cioè a poco meno di 12 milioni di euro a stagione.

TOP 5 - Ai vertici della classifica del valore dei main sponsor in Italia si trova sempre la Juventus, che per la stagione 2021/22 e fino al 2023/24 incasserà 45 milioni di euro da Jeep. Previsto anche un bonus di 1 milione di euro, oltre IVA, in caso di accesso alla finale di UEFA Champions League. Al secondo posto c’è la Fiorentina di Commisso, che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, ha incassato 25 milioni di euro nell’ultima stagione per la sponsorizzazione della maglia. Soldi che arrivano dal colosso statunitense della tv via cavo, come forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione del club.