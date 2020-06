Serie A, la Figc dà la proroga ai prestiti fino al 31 agosto ma chi è in scadenza…

Nelle scorse ora la Figc ha ufficializzato la proroga ai prestiti che scadevano al 30 giugno 2020. In questo modo i giocatori potranno disputare il finale di stagione con la squadra attuale fino alla data del 31 agosto.

Attraverso una nota, la Federazione ha reso nota la sua decisione che vedrà coinvolti oltre 30 calciatori del massimo campionato italiano. In questo modo sono stati regolarizzati i prestiti con diritto o obbligo di riscatto dando una proroga fino alla fine del mese di agosto 2020.

Figc: il comunicato

“Per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento – si legge nella nota – la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020”. La Figc, inoltre, ha preso posizione anche per quanto riguarda i giocatori che, invece, vanno in scadenza al 30 giugno. Caso da esempio, il contratto di Jose Maria Callejon al Napoli. “L’estensione è infatti subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti”. Cosa comporta quanto deciso dalla Figc? Che per giocare ancora insieme fino al termine della stagione, giocatore e società dovranno accordarsi con una formula contrattuale che veda entrambi favorevoli. Nel caso di Callejon, pare che questo stia già succedendo.