Serie A, la Fiorentina batte lo Spezia 3-0

Successo molto importante per la Fiorentina che al Franchi ha battuto lo Spezia per 3-0 nell’anticipo della 23.ma giornata di Serie A. Nel primo tempo infortuni per Marchizza (trasportato in ospedale a scopo precauzionale dopo il colpo alla testa) e Bonaventura, distorsione alla caviglia sinistra. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Castrovilli sale in cattedra e fa esultare Prandelli. Il centrocampista, entrato al 46′ della prima frazione per l’infortunato Bonaventura, serve a Vlahovic l’assist dell’1-0 (49′) e chiude il match al 64′. Tris di Eysseric all’83’.

Tabellino

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

Marcatori: 51′ Vlahovic, 64′ Castrovilli, 82′ Eysseric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti (86′ Caceres), Bonaventura (46′ Castrovilli), Pulgar, Amrabat (60′ Borja Valero), Biraghi (86′ Igor); Kouamé (46′ Eysseric), Vlahovic. All. Prandelli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (86′ Piccoli), Ismajli, Chabot, Marchizza (11′ Ramos); Estevez, Ricci, Maggiore (63′ Leo Sena); Gyasi, Agudelo (63′ Galabinov), Saponara (63′ Verde). All. Italiano

Ammoniti: Amrabat (F), Eysseric (F), Borja Valero (F)