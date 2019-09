Serie A, la Fiorentina scappa ma l’Atalanta non muore mai: 2-2 al Tardini, partita clamorosa

Finalmente la Fiorentina? No, il primo successo dell’era Commisso (e del ritorno di Montella in panchina) è ancora rinviato (non vince da febbraio), ma mai come stavolta la Viola ci è andata vicino. Il problema è che l’Atalanta non muore veramente mai: al Tardini finisce 2-2 una partita davvero clamorosa. Alla formazione ospite non sono bastati i gol dei più attesi Chiesa e Ribery, al primo centro italiano, perché la Dea ha rimontato fra l’84’ e il 95′ con il mancino di Ilicic, entrato nella ripresa, e l’esterno di Castagne. E al 93′ era stato annullato un gol di Pasalic per un tocco di mani di De Roon.

PRIMO TEMPO – Non si può dire che l’Atalanta abbia reagito male alla sconfitta per 4-0 in Champions League contro la Dinamo Zagabria. I nerazzurri hanno giocato come sanno fare, ma la Fiorentina è stata molto attenta a contrastare le migliori caratteristiche della squadra di Gasperini, coprendo molto bene dietro e ripartendo alla grande. Dopo un buon inizio dei bergamaschi, con Muriel e Malinovskyi particolarmente ispirati, la gara si sblocca al 24′ con il gol di Chiesa: destro dal limite in seguito a mischia da calcio d’angolo, deviazione decisiva di Palomino che spiazza Gollini. La Dea reagisce: prima Zapata mette a lato da posizione ravvicinata, poi Muriel colpisce l’esterno del palo.

SECONDO TEMPO – Inizio di ripresa molto equilibrato, la Fiorentina trova il 2-0 con i due protagonisti del reparto offensivo, ma ce n’è anche uno, in negativo, dell’Atalanta: Palomino perde palla sulla pressione di Chiesa, che scappa via sulla destra, mette in mezzo di destro e scivolata mancina vincente di Ribery. Gol bellissimo quanto difficilissimo, il primo in Italia per il campione francese. Gasperini inserisce Gomez e Ilicic, diventa una specie di assedio, fino a che al minuto 84 Ilicic riceve in piena area, mette giù il pallone e infila Dragowski col mancino. Il finale è al cardiopalma: al 91′ Pasalic da due passi insacca il 2-2, ma Orsato, dopo il consulto del Var, annulla per l’assist col polso da parte di De Roon. Sembra tutto finito quando il jolly viene pescato da Castagne: ribattuta da corner, poderoso esterno mancino su cui il portiere Viola non può arrivare. Gasperini in campo per la gioia, Montella furioso. Una maledizione per la Fiorentina, che non vince ancora…