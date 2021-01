Serie A, la Juventus batte il Bologna e avvicina le milanesi

Buon momento della Juventus che dopo aver conquistato mercoledì scorso la Supercoppa, ha mostrato segnali di progressi anche in campionato. I bianconeri hanno battuto 2-0 allo Stadium il Bologna che qualche problema lo ha creato a Szczesny. Pirlo conferma la difesa e la fiducia a Kulusevski, e dal 1′ lo affianca a Cristiano Ronaldo. Mihajlovic sceglie Svanberg e non Dominguez per il centrocampo del Bologna. La Juventus ha sbloccato il match dopo 15′ con un gol di Arthur. La difesa del Bologna gli lascia spazio fuori area, il brasiliano carica il tiro, che intercetta una deviazione di Schouten e si insacca alle spalle di Skorupski. La risposta rossoblu’ arriva 5 minuti dopo: Soriano guida l’attacco e gira per Soriano a destra, che salta Danilo e spara da posizione molto defilata verso la porta, trovando Szczesny a protezione del primo palo. Il primo tempo si chiude con una occasione della squadra di Mihajlovic: al 40′ azione tambureggiante del Bologna con Orsolini che impegna Chiellini sulla destra, prima di subire il contatto da Danilo gira al centro per Soriano che da fuori spara e sfiora il palo. Nella ripresa il Bologna sfiora il pareggio al 48′: ma compie un miracolo Szczesny che salva su quasi autogol di Cuadrado. L’azione nasce da un cross dalla destra di Schouten che taglia l’area bianconera, la deviazione del colombiano a colpo sicuro è verso la propria porta e il portiere polacco deve superarsi. Dopo qualche azione bianconera non degna di nota arriva il raddoppio al 77′: calcio d’angolo dalla destra, palla al centro dell’area dove McKennie si fa trovare libero: colpisce bene di testa e insacca il 2-0 alle spalle di Skorupski. Risultato in cassaforte visto che il Bologna non ha avuto la forza di ritornare in partita. Finisce così il primo lunch match fra Juventus e Bologna. Nelle 8 sfide casalinghe la Juve ha collezionato 8 vittorie, e in 7 gare su 8 ha segnato almeno due gol. Juventus sale a 36 punti a 7 dalla capolista Milan e 5 dall’Inter.

Ronaldo a secco contro il Bologna

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

Marcatori: 15′ Arthur, 71′ McKennie

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (78′ De Ligt), Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur (78′ Rabiot), Bentancur, Bernardeschi (68′ Morata); Kulusevski (78′ Ramsey), Ronaldo. All. Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46′ Soumaoro), Danilo, Tomiyasu, Dijks (75′ Skov Olsen); Schouten, Svanberg (64′ Dominguez); Orsolini (75′ Palacio), Soriano, Vignato (46′ Sansone); Barrow. All. Mihajlovic

Ammoniti: Vignato (B), Kulusevski (J), Chiellini (J), Arthur (J), Dijks (B)