Serie A, la Juventus vince 2-1 in casa della Samp: decidono le perle di Dybala e CR7

La Juventus per qualche giorno torna in vetta alla Serie A in solitaria. Merito del 2-1 inflitto oggi, mercoledì 18 dicembre, alla Sampdoria nell’anticipo della diciassettesima giornata di campionato di Marassi: decidono due splendidi gol di Dybala e Cristiano Ronaldo (di Caprari il momentaneo pareggio). Le due squadre si sono sfidate a metà settimana perché i bianconeri, domenica, saranno impegnati in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. L’Inter, il giorno prima, giocherà contro il Genoa a San Siro con l’obiettivo di tornare a pari merito in testa alla Serie A.

LA PARTITA – Inizia molto bene il match la Juventus, che domina dal punto di vista del gioco, con una serie di passaggi infinita che però non riesce a tramutarsi in occasioni degne di nota. Il primo sussulto infatti è della Samp con cross di Murillo e colpo di testa alto non di molto da parte di Ramirez, ma neanche sessanta secondi più tardi una perla di Dybala porta avanti 1-0 la Juventus: cross da sinistra di Alex Sandro, conclusione al volo della Joya col mancino e palla che s’infila nell’angolino basso più lontano, dove Audero non può assolutamente arrivare. Al 35′, quasi improvvisamente, la Samp pareggia: errore in uscita di Alex Sandro, l’azione si sviluppa e in mischia Caprari sigla l’1-1. Allo scoccare del 45′, però, Cristiano Ronaldo, alla prima della sua carriera a Marassi, riporta la Juve in vantaggio con un colpo di testa strabiliante: il portoghese sale in cielo, ci resta per una manciata di secondi sfidando la gravità e di testa mette in rete (altro assist di Alex Sandro). Nella ripresa non succede un granché, da segnalare solo un gol annullato a CR7 per fuorigioco e l’espulsione di Caprari al 91′ per doppio giallo.

