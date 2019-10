Serie A, la Juventus vince ancora: 2-1 al Bologna

Ancora una vittoria per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, nell’anticipo serale dell’ottava giornata, hanno battuto per 2-1 il Bologna, portandosi così a quota 22 in classifica. Rimangono invece fermi a 9 gli emiliani.

LA GARA – La Juventus parte subito all’attacco, rendendosi più volte pericolosa. Al 19′ è Cristiano Ronaldo a sbloccare il punteggio, con il portoghese che batte Skorupski con una precisa conclusione. Dopo appena sette minuti, però, gli emiliani trovano il pari con un gran destro di Danilo sugli sviluppi di un traversone di Orsolini. Nella ripresa, dopo i tentativi di Bernardeschi e CR7, ci pensa Pjanic a riportare avanti i bianconeri al 54′. La squadra di Sarri va più volte vicina anche alla terza rete con Higuain e Bernardeschi, ma in pieno recupero il Bologna sfiora il pareggio con Santander, che prima colpisce la traversa e poi viene fermato da un super Buffon.