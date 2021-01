Serie A, la Lazio domina il derby: Luis Alberto e Immobile travolgono la Roma

È stato un derby di Roma senza storia, la Lazio di Inzaghi domina contro la squadra di Fonseca e vince 3-0. Immobile apre le danze, poi una doppietta di un super Luis Alberto arrotonda il punteggio. Roma mai in partita, bruttissima partita di Ibanez che viene tritato sulla fascia destra da un gigantesco Lazzari.

LA PARTITA

Serata nera per la Roma e lo si capisce fin da subito, con una partenza da incubo in particolare di Ibanez che regala le prime due reti alla Lazio che va a segno con Immobile e Luis Alberto. I giallorossi non reagiscono e la squadra di Inzaghi prende sempre più in mano la partita, fino a farla diventare un dominio incontrastato. Il secondo tempo è un monologo dei biancocelesti che chiudono la partita con la doppietta di Luis Alberto. Biancocelesti che vincono per la prima volta in stagione la terza partita consecutiva.

Immobile, getty