Serie A, la Lazio piega il Cagliari e aggancia il quarto posto

Alla Lazio basta Ciro Immobile per piegare un buon Cagliari, la squadra di Inzaghi vince 1-0 all’Olimpico. Sconfitta pesante per la squadra di mister Di Francesco che ha giocato una gara molto ordinata ma è stata punita dall’attaccante biancoceleste in una delle poche occasioni concesse. Buona la reazione finale dei sardi che però non basta per tornare a Cagliari con dei punti. La Lazio tocca quota 40 punti e raggiunge la Roma al quarto posto in classifica.

Lazio Cagliari 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: Immobile 61′;

AMMONITI: Nandez; Correa; Joao Pedro; Parolo; Inzaghi;

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (82′ Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64′ Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (82′ Escalante), Luis Alberto (64′ Akpa Akpro), Marusic; Correa (73′ Muriqi), Immobile.

A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Fares, Parolo, Akpa Akpro, Lulic, A. Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (75′ Simeone), Nandez, Marin, Lykogiannis (51′ Tripaldelli); Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti.

A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Carboni, Pereiro, Asamoah, Tramoni, Simeone, Cerri. All.: Eusebio Di Francesco.