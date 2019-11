Vittoria per la Lazio contro il Lecce, pareggi in Sampdora-Atalanta e Udinese-Spal, con gli estensi che hanno fallito nel finale un penalty con Petagna. Questi i risultati delle gare di oggi della dodicesima giornata di Serie A. Nel match delle 12.3o il Cagliari aveva invece travolto per 5-2 la Fiorentina.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Cagliari-Fiorentina 5-2

Lazio-Lecce 4-2

Sampdoria-Atalanta 0-0

Udinese-Spal 0-0