Serie A, la Roma batte il Torino e si qualifica per l’Europa League

Tutto facile a Torino per la squadra di Mourinho

La Roma nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A ha battuto il Torino per 3-0. Un buon viatico in vista del match di mercoledì dalla finale di Conference a Tirana contro il Feyenoord. I giallorossi chiudono il campionato nel migliore dei modi conquistando un posto per la prossima Europa League. Il primo ad andare vicino al gol è Kumbulla, poi ci provano Brekalo e Belotti per il Torino. Passata la mezz'ora Abraham trova il vantaggio e a fine primo tempo raddoppia su un rigore guadagnato da lui stesso. Nella ripresa i granata cercano di riaprirla, ma Pellegrini la chiude sul 3-0 dopo un altro tiro dal dischetto.