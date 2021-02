All’Olimpico la Roma batte l’Udinese con il punteggio di 3-0. Decidono una doppietta di Veretout nel primo tempo e la rete di Pedro nel recupero. La Roma sale al terzo posto della classifica, davanti a Juve e Napoli (che hanno una partita in meno) e a +3 sulla Lazio in campo stasera con l’Inter. Primo ko per l’Udinese dopo quattro risultati utili di fila.