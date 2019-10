Serie A, la Sampdoria perde anche a Verona: finisce 2-0, Di Francesco al capolinea

Momento nero, nerissimo per la Sampdoria, che perde 2-0 anche sul campo dell’Hellas Verona, mettendo seriamente a rischio la posizione di Eusebio Di Francesco. Una partita che i blucerchiati, nonostante la situazione di estrema difficoltà, hanno giocato senza mordente, creando appena un paio di ghiotte situazioni da gol in tutta la partita, senza concretizzarle. Di tutt’altro spirito il Verona di Juric, che passa al 9′ con il primo gol in A del difensore 19enne Kumbulla (stacco di testa in solitudine da corner) e fa 2-0 per l’autorete di Murru nel finale. Sesto k.o. stagionale su sette partite per la Samp, che resta ultima in classifica a 3 punti, mentre i gialloblù salgono a 9 punti, un buon bottino.

LA PARTITA – Come detto, Kumbulla fa 1-0 dopo 9 minuti, ma bisogna dire che il corner per il Verona non c’era, essendo stato Stepinski in fuorigioco nell’azione precedente. Liguri mai pericolosi nel primo tempo, anzi è l’Hellas a sfiorare il raddoppio nel recupero con un bel tiro di Stepinski su assist di Amrabat, anche oggi scatenato (Audero para in angolo). Al 56′ Pessina ci prova dalla distanza, il portiere respinge con difficoltà; primo sussulto della Samp al 69′: diagonale rasoterra di Caprari, Silvestri la vede all’ultimo e neutralizza l’occasione. Bravo anche al 79′ sul tocco volante ravvicinato di Quagliarella, ma due minuti più tardi, su una punizione dalla trequarti, anche la sfortuna abbatte i blucerchiati: Murru devia il pallone nella propria porta, rendendo ancora più aspra la situazione. Per il dopo Di Francesco si parla da tempo di Stefano Pioli.