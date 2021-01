Serie A, la Sampdoria spazza via un Parma in difficoltà

Bella prova della Sampdoria a Parma e successo per 2-0 dei blucerchiati al Tardini. Nel match che chiude il girone d’andata del campionato la squadra ligure impone la propria forza contro un avversario in netta difficoltà. Padroni di casa che partono anche bene e sono sfortunati: prima palla gol al 13′: Kucka calcia sicuro, ma Colley salva a portiere battuto. Dieci minuti dopo palo di Gervinho, ma a passare è la Samp con Yoshida. Al 34′ raddoppia Keita. Nel finale di primo tempo ancora legno Parma: traversa di Kucka. Nella ripresa chance per il tris per Damsgaard che legittima un secondo tempo in netto controllo degli uomini di Ranieri.