Serie A, la Sampdoria vince il derby al minuto 85: Gabbiardini-gol, battuto il Genoa

Il derby della Lanterna numero 119 finisce nelle mani della Sampdoria grazie ad un lampo di Gabbiadini nel finale, viziato da un errore del Genoa, nel momento in cui sembrano i rossoblù avere più possibilità di trovare il vantaggio. Nell’anticipo del sabato sera di Serie A, per quanto riguarda la giornata numero sedici, arriva quindi l’1-0 per i blucerchiati di mister Claudio Ranieri. Una partita molto equilibrata che ha visto agonismo e prudenza: entrambe hanno preparato il match con grande cautela, sapevano che si sarebbero giocate tanto a livello di classifica e, come in ogni derby, in quanto a reputazione.

IL MATCH – Nel primo tempo tanta aggressività e nessun tiro in porta, nella ripresa molto equilibrio e qualche occasione in più. Al minuto 85 la svolta: Ghiglione commette un grave errore nel giro-palla del Genoa, Linetty ne approfitta e riparte palla al piede, servizio in mezzo per Gabbiadini che in corsa, col mancino, trafigge Radu. Esplode la curva della Samp, così come la panchina blucerchiata. Vincere un derby significa davvero tanto a livello di morale: i blucerchiati salgono a 15 punti uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione, i rossoblù ci restano, con Thiago Motta che rischia (e non poco) la panchina.