Serie A, la Spal batte 2-1 la Lazio. Vittorie in trasferta per Bologna e Cagliari

Vittorie in trasferta per Bologna e Cagliari, successo interno per la Spal contro la Lazio. Questo l’esito delle gare delle 15 di questa terza giornata di Serie A, con la formazione di Mihajolovic (assente per i noti motivi di salute) che ha conquistato una rocambolesca vittoria per 4-3 a Brescia ed i sardi che hanno espugnato Parma per 3-1. Gli estensi hanno invece superato in rimonta per 2-1 i biancocelesti di Simone Inzaghi. Nel lunch match delle 12.30 l’Atalanta aveva battuto a domicilio il Genoa per 2-1 grazie ad una rete al 95′ di Zapata.

Questi i risultati delle gare di oggi:

Genoa-Atalanta 1-2 (64′ rig. Muriel, 91′ rig. Criscito, 95′ Zapata)

Brescia-Bologna 3-4 (10′, 19′ Donnarumma, 36′ Bani, 42′ Cistana, 56′ Palacio, 60′ Poli, 80′ Orsolini)

Parma-Cagliari 1-3 (23′, 39′ Ceppitelli, 58′ Barillà, 77′ Simeone)

Spal-Lazio 2-1 (17′ rig. Immobile, 63′ Petagna, 92′ Kurtic)