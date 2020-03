Serie A, la Spal espugna Parma: 0-1

Colpo esterno della Spal, che espugna il Tardini di Parma per 1-0 nel recupero della 26esima giornata di Serie A. La gara, in seguito alla richiesta del ministro dello Sport Spadafora di sospendere il torneo a causa dell’emergenza Coronavirus, è iniziata con 75 minuti di ritardo.

LA CRONACA – Ritmi blandi nella prima frazione di gioco, con Gagliolo, Gervinho e Valoti a creare le prime occasioni pericolose. Nella ripresa, dopo soli tre minuti, ci prova Petagna, la cui conclusione trova pronto Colombi. Al 65′ è invece il Parma ad andare ad un passo dalla rete, con Gervinho che si divora il vantaggio svirgolando il pallone a due passi dalla porta. Gol sbagliato, gol subito, con la Spal che si porta avanti al 72′ con un calcio di rigore trasformato da Petagna e guadagnato da Valoti. I gialloblu, nel finale, tentano il tutto per tutto per acciuffare il pari, ma il risultato non cambia. Con questo successo, gli estensi si portano a quota 18 punti in classifica, mentre i ducali rimangono fermi a 35.