Serie A: la statistica della 38^ giornata premia un portiere

Il portiere dell'Empoli è il miglior calciatore italiano dell’ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index

Negli ultimi 90’ di questo campionato Guglielmo Vicario ha effettuato nove salvataggi – meno solo di Daniele Padelli a quota 11 – e registrato il suo 7° clean sheet nella Serie A 21/22. Inoltre si sono confermate le proiezioni di qualche giornata fa (MVP anche al termine della 31ᵃ) che l’hanno portato a superare il record di parate per un portiere dell’Empoli in un singolo campionato di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Arrivato a 152 nella stagione appena conclusa, ha infatti sorpassato le 144 di Skorupski nel 2016/17. Utile nella protezione della sua porta e non solo: Vicario, nella sfida di ieri, ha confermato di poter dare il suo contributo anche in chiave di costruzione, toccando ben 62 palloni – almeno tre più di qualsiasi compagno di squadra.